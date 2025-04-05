ابتهال ابو السعد تهاجم الرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت مصطفى سليمان بسبب تورطه في الجـرائم الاسرائيلية

وخاطبت ابتهال أبو السعد الموظفة في مايكروسوفت، الرئيس التنفيذي، "أيديكم ملطخة بالدماء، أيدي جميع موظفي مايكروسوفت ملطخة بالدماء، كيف تجرؤون جميعاً على الاحتفال، بينما مايكروسوفت تقتل الاطفال ؟ عار عليكم جميعاً".

وتابعت أن "50 ألف شخص تم قتلهم في غزة ، وقوة مايكروسوفت وراء هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا يا مصطفى".

وعارضت "أبو السعد" استخدام الذكاء الاصطناعي في حرب غزة، مضيفةً "عارٌ عليكم، أنتم تستغلون هذه الحرب، توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي للإبادة الجماعية يا مصطفى، قبل أن يتم إبعادها من الفعالية.