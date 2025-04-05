الممثل السوري مالك محمد يفجع بمقـ ـتل شخصين من عائلته في سوريا

وفي التفاصيل، شهدت مدينة السلمية جريمة مروعة راح ضحيتها الشاب علي ماجد السليمان (19 عامًا) وشقيقه الطفل أصف ماجد السليمان (16 عامًا)، بعد أن تم اختطافهما من قبل مسلحين، وتكبيل أيديهما، ثم تصفيتهما برصاصة في الرأس وترك جثتيهما في الطريق، وفقًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر الفنان مالك محمد عن حزنه العميق لفقدان أبناء عمومته، حيث اعلن الخبر من خلال "ستوري" عبر صفحته الشخصية في منصة "فيسبوك"، وكتب: "الى رحمة الله ابناء عمتي، شهداء الفقر والخيانة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".