المهرة البحرينية تثير الجدل في احدث ظهور لها بسبب فستانها القصير

وفي التفاصيل اثارت المهرة الجدل بظهورها بفستان قصير كشف عن ساقيها وبدت وهي تتمايل الامر الذي احدث ضجة كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وعرضها لهجوم حاد .و جاء من بين التعليقات: كتبو المهره فقط بدون البحرينيه لانها لا تشرفنا ولا نبيها.وكتب آخر ماتدري انها تنقص من قيمتها.