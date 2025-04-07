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دانييلا رحمة كادت تفقد نظرها وتوثق خضوعها لعملية دقيقة
دانييلا رحمة كادت تفقد نظرها وتوثق خضوعها لعملية دقيقة
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دانييلا رحمة كادت تفقد نظرها وتوثق خضوعها لعملية دقيقة

فن

2025-04-07 | 05:35
دانييلا رحمة كادت تفقد نظرها وتوثق خضوعها لعملية دقيقة
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Aljadeed
دانييلا رحمة كادت تفقد نظرها وتوثق خضوعها لعملية دقيقة

اقلقت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، جمهورها ومتابعيها على صحتها، بعد الكشف مؤخرا عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة في عينها، بعد اصابتها بالتهاب قوي، اذ وثقت الخطوات التي قامت بها وزيارتها للطبيب المختص، لتروي معاناتها وما حصل معها.

وفي التفاصيل، نشرت دانييلا رحمة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو كشفت فيه تعرضها لالتهاب في عينها، حيث ظهرت وهي تفحص عينها عند الطبيب، بينما يُسمع صوتها وهي تقول: "صار معي مشكلة بعيني، صار عندي التهاب، وصار يكبر أكتر وأكتر، وجربت آخد أدوية وما مشي الحال، فالحل كان إني أعمل إبرة بعيني".
وتابعت: "حسيت بوجع العيون بهالفترة، لما كنت روح لعند الحكيم فكرت انو قديه هالدني غريبة، وكيف عندها طريقتها لتحضرنا للأشيا يلي بدنا نعيشها".

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