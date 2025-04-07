دانييلا رحمة كادت تفقد نظرها وتوثق خضوعها لعملية دقيقة

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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
تصدر اسم فاهد الهاجري ابن الفنانة الاماراتية احلام الشامسي محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت اخبار تفيد بخطوبته.
يستعد الفنان المصري محمد رمضان، للقاء جمهوره اللبناني هذا الصيف، في حفل ضخم من تنظيم TMG و GMH لصاحبها متعهد الحفلات حسين كسيرة، وبرعاية إعلامية حصرية لهذه السنة لقناة "الجديد".
تصدر اسم وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بوشعيا، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تعرضها لحادث سير مروع كاد ينهي حياتها، الا انها نجت منه بأعجوبة.