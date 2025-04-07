دانييلا رحمة كادت تفقد نظرها وتوثق خضوعها لعملية دقيقة

وفي التفاصيل، نشرت دانييلا رحمة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو كشفت فيه تعرضها لالتهاب في عينها، حيث ظهرت وهي تفحص عينها عند الطبيب، بينما يُسمع صوتها وهي تقول: "صار معي مشكلة بعيني، صار عندي التهاب، وصار يكبر أكتر وأكتر، وجربت آخد أدوية وما مشي الحال، فالحل كان إني أعمل إبرة بعيني".وتابعت: "حسيت بوجع العيون بهالفترة، لما كنت روح لعند الحكيم فكرت انو قديه هالدني غريبة، وكيف عندها طريقتها لتحضرنا للأشيا يلي بدنا نعيشها".