نادين الراسي تفاجئ الجميع بفيديو مع طليقها الأول.. ما القصة؟

تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احدث ظهور لها برفقة حاتم حدشيتي، طليقها الأول ووالد ابنها مارك حدشيتي.



وفي التفاصيل، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو خلال جمعة عائلية مع ابنها وطليقها واصدقائهما، حيث تبادلا اطراف الحديث بينما الضحكات والأجواء السعيدة كانت ظاهرة علنا.

اللافت كان ان نادين نادت طليقها ويُدعى حاتم باسم الدلع "حتومي"، الامر الذي اثار ضجة واسعة، حيث نشرت صفحة الجرس الفيديو وارفقته بتعليق جاء فيه: "نادين الراسي في منزل طليقها وتدلعه".

بدورها، عمدت نادين الى مشاركة الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وارفقته بالتعليق التالي: "كل العمر حتومي، أبو دكتور مارك، اطيب قلب واجمل حب".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو ومع كلام نادين، مثنيين على العلاقة الجيدة التي تجمعها بطليقها ووالد ابنها، رغم انفصالهما منذ زمن.