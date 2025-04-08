مايا دياب برحلة إلى عالم طفولتها: ذكريات حلوة

والتقت مايا بعدد من الأشخاص الذين تذكّرت وجوههم، رغم أنها كانت تعرفهم من أيام الدراسة والطفولة، كما زارت مكتبة كانت تشتري منها أدواتها المدرسية، بالإضافة إلى فرن بسيط اعتادت شراء المناقيش اللبنانية منه.وتجوّلت مايا في الشوارع الضيّقة التي كانت تسلكها وهي في طريقها إلى المدرسة، وروت الكثير من الذكريات الجميلة التي عاشتها مع ابنة عمّها، وزارت مدرستها التي لا تزال كما هي، ولفتت الى أنها "المرة الأولى و"الأخيرة" التي تزور فيها المدرسة منذ تخرجها فيها"، في إشارة الى أنها لم تكن تحبّ الاستيقاظ باكراً والذهاب الى المدرسة، لافتةً الى أنها كانت مشاغبة وتهرب كثيراً من المدرسة.وتوجّهت مايا كذلك الى الكنيسة التي كانت تصلّي فيها في صغرها، وصوّرت المكان الجميل مع المغارة الكبيرة، ولفتت إلى الأجواء الروحانية التي تسود المكان.وأرفقت مايا المقطع المصوّر العفوي بتعليق أكدت فيه أن هذه الذكريات هي الجزء الأول، وكتبت: "ذكريات حلوة وذكريات مش حلوة، بس الأكيد الاتنين عملوا شو أنا اليوم".