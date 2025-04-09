وفاة الفنان العراقي جواد محسن والنقابة تنعاه بتأثر

وفي التفاصيل، فارق جواد محسن الحياة إثر سكتة قلبية، تاركاً خلفه مسيرة طويلة في عالم الغناء رغم عدم شهرته خارج بلاده، حيث نعته نقابة الفنانين العراقيين في منشور على حسابها عبر موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "ببالغ الحزن والاسى.. تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الدكتور جواد محسن، والذي وافته المنية مساء الأمس سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".وفي نبذة عن الراحل، ولد جواد في خمسينيات القرن الماضي، وهو واحد من جيل غنائي بارز يضم كاظم الساهر ومحمود أنور وفنانين عراقيين بارزين، لكن الراحل اختار نمطاً غنائياً مغايراً للنمط الحداثي في ذلك الوقت، والتزم بغناء القصائد لكبار الشعراء، مثل مظفر النواب ومحمود درويش.أعاد تقديم أغانٍ قديمة بأسلوب جديد أجرى فيه بعض التحديثات، مثل أغان للفنان الراحل ياس خضر، حيث تعد أغاني "قطار العمر" و"غلطنا" من أغانيه المعروفة بين جمهوره، بجانب تقديمه لأغان عربية معروفة، بينها من غير ليه للموسيقار محمد عبد الوهاب.