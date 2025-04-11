تامر حسني ينصح جمهوه بالاستعانة بهذه السورة من القرآن الكريم

ووجه تامر نصيحة لجمهوره إذ قال: "حصل قدّامي موقف مش مصدّق عظمته، وواقف قدّامه عاجز الفكر من عظمة رحمة ربنا، الموقف ده خاص بسورة يّس".

وتابع: "أرجوكم اقروها وثبّتوها في حياتكم، وخصوصاً لو نفسكم في حاجة مستحيلة، مفيش مستحيل على ربّنا، أقسم بالله حصل قدّامي شيء لا يعقل بسبب بركة ورحمة وسند هذه السورة، ركزوا في الآية دي: (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)... الله يسعد قلوبكم وينصركم ويرزقكم من حيث لا تدرون".