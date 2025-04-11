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تامر حسني ينصح جمهوه بالاستعانة بهذه السورة من القرآن الكريم
تامر حسني ينصح جمهوه بالاستعانة بهذه السورة من القرآن الكريم
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تامر حسني ينصح جمهوه بالاستعانة بهذه السورة من القرآن الكريم

فن

2025-04-11 | 04:43
تامر حسني ينصح جمهوه بالاستعانة بهذه السورة من القرآن الكريم
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Aljadeed
تامر حسني ينصح جمهوه بالاستعانة بهذه السورة من القرآن الكريم

نشر الفنان المصري تامر حسني عبر صفحته الشخصية في منصة "فيسبوك" منشوراً كشف من خلاله عن تعرّضه لموقف جعله عاجزاً عن التفكير، بعد أن تمنى شيئاً وتحقق بفضل قراءته لسورة "يس"، حيث طلب من جمهوره تثبيت قراءة هذه السورة التي تحقق المعجزات في حياة البشر.

ووجه تامر نصيحة لجمهوره إذ قال: "حصل قدّامي موقف مش مصدّق عظمته، وواقف قدّامه عاجز الفكر من عظمة رحمة ربنا، الموقف ده خاص بسورة يّس".

وتابع: "أرجوكم اقروها وثبّتوها في حياتكم، وخصوصاً لو نفسكم في حاجة مستحيلة، مفيش مستحيل على ربّنا، أقسم بالله حصل قدّامي شيء لا يعقل بسبب بركة ورحمة وسند هذه السورة، ركزوا في الآية دي: (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)... الله يسعد قلوبكم وينصركم ويرزقكم من حيث لا تدرون".

 

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