لقطات لـ ليا كاخيا زوجة نجل جورج وسوف أثناء التحضير قبل حفل الزفاف

وفي التفاصيل، فقد ظهرت ليا بفيديو يوثق تواجدها في صالون خبير التجميل بسام فتوح.ولفتت الأنظار بملامحها الناعمة وجمالها المميز، كما أظهرت احدى اللقطات عفويتها التي أشاد بها الجمهور.وبعد الإنتهاء من التحضيرات، أذهلت ليا الجميع بفستانها الأبيض الذي برز قوامها الرشيق وجمالها اللافت.واحتفل الفنان جورج وسوف بحفل زفاف ابنه حاتم يوم السبت الماضي وسط أجواء عائلية مبهجة في بيروت، وشارك الجمهور أجمل اللقطات من حفل الزفاف والذي شهد حضور مميز من أصدقائه النجوم أيضاً.وظهر الفنان جورج وسوف وهو يتلقى التهاني من أصدقائه الفنانين وأفراد عائلته في حفل الزفاف، وظهر في عدة لقطات مبهجة أخرى وهو يحتفل مع ابنه حاتم وعروسته ليا كاخيا، وشارك الحضور العديد من اللقطات الأخرى المميزة من حفل الزفاف.من جهته نشر الإعلامي نيشان العديد من الصور واللقطات من حفل زفاف حاتم جورج وسوف، وقدم التهنئة إلى جورج وسوف في تعليقه على الصور على انستقرام وقال: "أبو وديع الغالي، الف مبروك زفاف، ليا كاخيا و حاتم جورج وسوف"، كما كشفت اللقطات عن حضور العديد من النجوم ومنهم الإعلامية أنابيلا هلال برفقة زوجها نادر صعب، وكذلك الفنان راغب علامة، والذي شارك جورج وسوف فرحته بالغناء معه في عدة لقطات بالحفل، وقدم مع جورج وسوف أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها".