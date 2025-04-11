تجمهر كبير حول الرئيس احمد الشرع في تركيا واطلالة زوجته لطيفة الدروبي تلفت الانظار

وفي التفاصيل، شارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 المنعقد تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم" بتركيا.

وكان من اللافت التجمهر الكبير للوسائل الاعلامية التركية والعالمية حول الرئيس السوري احمد الشرع ووزير الخارجية اسعد الشيباني خلال حضورهما المنتدى.

كما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإطلالة الجديدة للسيدة لطيفة الدروبي التي ظهرت الى جانب زوجها وهي تتابع احداث المنتدى.

وجاء في احد التعليقات: " بيجننو اسم الله عليهم".

وفي تعليق آخر: " الله يحفظهم يارب".