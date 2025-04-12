فيديو من كواليس تصوير مسلسل "تحت سابع ارض" يثير التفاعل

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A post shared by CAP - Sabbah Brothers (@cedarsart)
A post shared by CAP - Sabbah Brothers (@cedarsart)
حققت الفنانة اللبنانية إليسا أمنية طفل مصاب بمرض السرطان، حيث نشرث مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس"، وثّقت من خلاله اللقاء.
في حلقة جديدة من برنامج #مع_رابعة على #الجديد استضافت الاعلامية اللبنانية #رابعة_الزيات كلّ من الممثل #ايمن_رضا والممثلة #جوانا_كركي والفنان #ستار_سعد والشاعر #حبيب_بو_انطون
في حلقة جديدة من برنامج #مع_رابعة على #الجديد استضافت الاعلامية اللبنانية #رابعة_الزيات كلّ من الممثل #ايمن_رضا والممثلة #جوانا_كركي والفنان #ستار_سعد والشاعر #حبيب_بو_انطون