فيديو من كواليس تصوير مسلسل "تحت سابع ارض" يثير التفاعل

وظهر في المقطع الذي شاركته الشركة المصورين وهم يلتقطون المشاهد بالاستعانة بالشاشة الخضراء "الكروما"، وذلك تحت تعليق "مؤثرات بصرية على مستوى عالمي".



وتضمن الفيديو أيضاً تفاصيل مشهد حادث السيارة الذي تعرض له الممثل السوري أنس طيارة الذي قدم شخصية "زين"، شقيق "موسى" الشخصية المحبوبة التي قدمها النجم تيم حسن ، حيث تم استخدام آلة ضخمة حملت السيارة وقلبتها رأساً على عقب.

وشرح المقطع أيضاً بعض المشاهد المهمة التي تم تصويرها في السيارات، والمشاهد ثلاثية الأبعاد، وتطبيق بعض التقنيات الفنية لإضفاء الواقعية على المشاهد.