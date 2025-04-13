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حسام حبيب يحسم جدل خطوبته ويهدد بالقضاء
حسام حبيب يحسم جدل خطوبته ويهدد بالقضاء
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حسام حبيب يحسم جدل خطوبته ويهدد بالقضاء

فن

2025-04-13 | 10:12
حسام حبيب يحسم جدل خطوبته ويهدد بالقضاء
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Aljadeed
حسام حبيب يحسم جدل خطوبته ويهدد بالقضاء

رد الفنان حسام حبيب على انتشار أنباء ارتباطه بالعارضة الأردنية سارة، حيث خرج في تصريحات غاضبة يطالب فيها جماهيره بعدم الحديث عن حياته الشخصية، مهدداً باللجوء للقضاء.

وقال حسام خلال تصريحات لـ" ET بالعربي": "الموضوع ما وصلش خالص للخطوبة نهائي، هما سبقوا الأحداث وخلّوا الموضوع يتعقّد بدل ما يحصل فيه خير. يعني اللي حصل ده، مش عارف أقولهم إيه بصراحة. وأصلاً الحاجة اللي بيتكلموا عنها عمرها ما وصلت لربع اللي بيتقال. ومش عارف الناس عايزين إيه مني بجد، على طول الناس بتخربلي حياتي".
وتابع: "إن كان في حاجة، هما كده بوّظوها، لأن أهل البنت ليهم عاداتهم وتقاليدهم، وناس محترمين جدًا جدًا. زيّ ما إحنا زمان كان لينا عاداتنا وتقاليدنا، وكنا بنحترم يعني إيه بنت، يعني إيه نِنفسِن عليها… مش عارف إيه اللي حصل للمصريين؟ النخوة اللي كانت عندنا راحت فين؟".
واستكمل حسام حبيب: "ابعدوا عن حياتي بقى، أنا مش عارف إيه ده! إمتى هتسيبوا الناس في حالها؟ عمرنا ما اتكلمنا عن مين خَطَب ومين اتجوز، ولو حصل، بيتكلموا بعد الأحداث. دلوقتي بيتكلموا عن بنت وليها عائلة كبيرة، وبقى كل همنا التريند والفيديو ده يجيب كام؟".
وأضاف: "أنا مش عايز حد يتكلم عني، ولا الناس كلها تتكلم عني. طلعت مع بسمة وهبة وقلت إن الجمهور بقى آخر همي، عشان أوصل رسالة إني مش عايز تريند. هو في فنان بيقول كده؟ هما وصلوني لكده".
ونفى حسام حبيب كل الأخبار المؤكدة على لسانه حول تأكيد خطوبته، وقال: "وكل شوية يطلعوا يقولوا إن حسام حبيب صرّح، أنا صرّحت فين؟ أنا ما قلتش حاجة لحد نهائي! وبعدين بيقولوا إن علاقتي بالبنت دي من سنين! هي أصلاً البنت عندها كام سنة عشان يتقال كده؟ واللي جاي بقى هيبقى وحش، وهيبقى في قضايا، ولازم كل حاجة يكون ليها حدود، ومش المفروض نتكلم عن أعراض الناس".
كما هدد قائلًا: "وأنا هشوف مين اللي كتب الكلام ده على لساني وهحبسه، لأني ما قلتش لأي حد، وأنا هكبر المشكلة، لأن البنت دي بنت ناس كبيرة أوي في الأردن، فهندخل القضايا ونشوف بقى!".
 

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