الأمير الحسين والأميرة رجوة في البحرين و اطلالة ابنتهما تلفت الأنظار

نشرت القناة الرسمية للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن على تطبيق واتس آب، الأحد، صورتين له برفقة زوجته الأميرة رجوة، وابنتهما الأميرة إيمان، في ضيافة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال زيارة خاصة إلى مملكة البحرين.

وظهرت الأميرة رجوة في الصورتين التي تم نشرهما من الزيارة، وهي تحتضن ابنتها في إطلالة أنيقة، بينما بدت الأميرة الصغيرة مشدودة الانتباه للكاميرا.

وتحظى إطلالات الأميرة رجوة الحسين التي تتسم بالبساطة والأناقة بتفاعل واسع على مواقع التواصل في الأردن والعالم العربي، ومنها إطلالتها خلال مأدبة الإفطار التي أقامها الأمير الحسين لأطفال أيتام في الأردن خلال شهر رمضان الماضي.



وتُتم الأميرة إيمان بنت الحسين عامها الأول، في 3 أغسطس/ آب المقبل، وظهرت في العديد من الصور مع والديها، وبمناسباتٍ خاصة للعائلة الملكية الهاشمية.