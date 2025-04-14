محمد رمضان يرتدي "بدلة رقص" على المسرح و يحدث بلبلة .. شاهدوا كيف ظهر

أثار الفنان محمد رمضان موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بإطلالة غير تقليدية خلال مشاركته في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي التفاصيل، فقد ارتدى رمضان زيًا مستوحى من التراث الفرعوني، الذي تضمن غطاءً للصدر يشبه بدلات الرقص الشرقي، وهو ما أثار استغراب المتابعين اللذين شبه الزي إلى بدلة رقص .

وتعرضت الإطلالة إلى الكثير من الانتقادات، حيث وصفها العديد من المتابعين بأنها "غير مناسبة للرجال"، ما أضاف مزيدًا من الجدل حول اختياراته في إطلالاته التي عادة ما تثير الجدل في حفلاته.



وخلال الحفل، قدم رمضان مجموعة من أشهر أغانيه مثل "مافيا" و"نمبر وان"، حيث شهد تفاعلًا جماهيريًا لافتًا من الحضور، ولكن الحركات الغريبة التي قام بها على المسرح دفعت الجمهور لللإعتقاد أن محمد ثملا.

ومن يتابع أعمال و حفلات محمد رمضان يعلم جيدا أن هذه الحركات هي من الإستعراض الذي يقدمه مع هذا النوع من الأغاني.