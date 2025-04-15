اطلالة لطيفة الدروبي تتصدر وآسيا هشام تدافع عنها

تصدر خلال الساعات الماضية مشاركة الرئيس السوري وزوجته السيدة الاولى لطيفة الدروبي في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025.

وفي التفاصيل، شارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 المنعقد تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم" بتركيا.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإطلالة الجديدة للسيدة لطيفة الدروبي التي ظهرت الى جانب زوجها وهي تتابع احداث المنتدى.

ولكن لم تسلم من بعض الإنتقادات التي دفعت الإعلامية السورية آسيا هشام إلى الدفاع عنها بقوة.

وظهرت آسيا عبر قناة المشهد، وقالت: " ماذا فعلت لطيفة الشرع؟ .. جلست في مؤتمر دولي و مرتدية زياً محتشماً .. صامتة ، لم تثير ضجة ولم تتجاوز حدود اللباقة أو البروتوكول ومع ذلك فارت العاصفة".

وتابعت آسيا: " احداهن تعلق، لباسها لا يشبه المرأة المسلمة والثاني يولول لا يجوز أن تختلط بالرجال .. هذه قدوة لنساء المسلمين .. حتى لم تسلم من اختيار اللون".



وأضافت الإعلامية السورية: " من أنتم ؟! من نصبكم أوصياء على نواية الناس ومظهرهم ... هل هذه سوريا الوعد التي بشرنا بها ؟ .. سوريا المنفتحة، المتجددة والمتصالحة مع ذاتها .. والفكرة انو لباس السيدة لطيفة الشرع كان محتشم أكتر من معظم السيدات السوريات ومع ذلك وقعت ضحية حالة مرضية مستشرية ".



واختتمت قائلة: " الفكرة ان هذا التطرف لم يستثني زوجة رئيس، فكيف سيكون الحال مع امرأة بسيطة و موظفة عادية أو طالبة جامعية !.. أنا مع لطيفة الدروبي المواطنة السورية ".

وكانت قد نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عبر حسابها في منصة «اكس»، صورة للسيدة لطيفة الشرع، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «لا تعارضوا بالأعراض.. ولا تخوضوا المعركة بالخوض في الشرف.. وما لا ترضوه على نسائكم لا ترضوه على النسوة».