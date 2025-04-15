ريتا حرب ضيفة علي ياسين في "الفصول الاربعة" الليلة على شاشة الجديد

وستواجه ريتا في الحلقة نفسها أكثر من مرة بمراحل عمرية مختلفة من حياتها من خلال الذكاء الاصطناعي، فكيف ستكون المواجهة بينها وبين ذاتها؟ وهل ستصمد بوجه الاسئلة النارية؟

تابعوا الحلقة اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر اليوتيوب.