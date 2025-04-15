ريتا حرب ضيفة علي ياسين في "الفصول الاربعة" الليلة على شاشة الجديد

وستواجه ريتا في الحلقة نفسها أكثر من مرة بمراحل عمرية مختلفة من حياتها من خلال الذكاء الاصطناعي، فكيف ستكون المواجهة بينها وبين ذاتها؟ وهل ستصمد بوجه الاسئلة النارية؟
تابعوا الحلقة اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر اليوتيوب.
View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بعد مشاركته الأخيرة في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ ظهر بملابس اعتبرها كثيرون “غير لائقة” وتتنافى مع الذوق العام.
أطلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بجلسة تصوير غريبة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
نعت نقابة الفنانين والوسط الفني في سوريا، المايسترو إلهام أبو السعود، عن عمر قارب مئة عام، والتي تعد أول وأقدم مؤلفة وملحنة موسيقية سورية.