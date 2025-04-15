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بلاغ ضد محمد رمضان بسبب ملابسه في “كوتشيلا”
بلاغ ضد محمد رمضان بسبب ملابسه في “كوتشيلا”
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بلاغ ضد محمد رمضان بسبب ملابسه في “كوتشيلا”

فن

2025-04-15 | 10:00
بلاغ ضد محمد رمضان بسبب ملابسه في “كوتشيلا”
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Aljadeed
بلاغ ضد محمد رمضان بسبب ملابسه في “كوتشيلا”

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بعد مشاركته الأخيرة في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ ظهر بملابس اعتبرها كثيرون “غير لائقة” وتتنافى مع الذوق العام.

على اثرها تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان، معتبراً أن هذا الظهور يمثل إهانة للقيم المجتمعية والدينية المتعارف عليها في مصر والعالم العربي.

وأكد فرحات في بلاغه أن تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني صارم، من شأنه تشجيع مظاهر الانحلال والتسيب الأخلاقي، ما يتعارض مع جهود الدولة لغرس القيم الإيجابية في نفوس الأجيال الناشئة.

وأوضح أن تصرفات محمد رمضان لا يمكن تصنيفها تحت بند “الحرية الشخصية”، خاصة حين يكون الفنان في موقع يمثل فيه مصر أمام العالم.

وأشار البلاغ إلى أن مشاركة محمد رمضان في مهرجان عالمي بهذا الشكل تعد إساءة مباشرة لصورة مصر، خاصة أنه ظهر وهو يحمل العلم المصري، ما اعتبره المحامي استغلالًا غير لائق للرموز الوطنية، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية ضده لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

 
 

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