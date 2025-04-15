بلاغ ضد محمد رمضان بسبب ملابسه في “كوتشيلا”

على اثرها تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان، معتبراً أن هذا الظهور يمثل إهانة للقيم المجتمعية والدينية المتعارف عليها في مصر والعالم العربي.

وأكد فرحات في بلاغه أن تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني صارم، من شأنه تشجيع مظاهر الانحلال والتسيب الأخلاقي، ما يتعارض مع جهود الدولة لغرس القيم الإيجابية في نفوس الأجيال الناشئة.

وأوضح أن تصرفات محمد رمضان لا يمكن تصنيفها تحت بند “الحرية الشخصية”، خاصة حين يكون الفنان في موقع يمثل فيه مصر أمام العالم.

وأشار البلاغ إلى أن مشاركة محمد رمضان في مهرجان عالمي بهذا الشكل تعد إساءة مباشرة لصورة مصر، خاصة أنه ظهر وهو يحمل العلم المصري، ما اعتبره المحامي استغلالًا غير لائق للرموز الوطنية، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية ضده لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.