ممثلة لبنانية شهيرة تطلب الدعاء بعد تعرضها لإصابة

وفي التفاصيل، تعرضت ريتا برصونا لعضة من قطتها التي تربيها في منزلها، سببت لها إلتهاباً امتد إلى ذراعها، ما استدعى طلب دكتور جراح تجميل مختص باليد، ليخلّصها من ما تعرضت له.وأجرت ريتا برصونا عملية جراحية، ثم طمأنت الجمهور على صحتها.ونشرت ريتا فيديوهات وصوراً، أوضحت فيها الأمر، وكتبت تعليقاً: "قبل العملية صورة وبعد العملية صورة. المهم خلصت عسلامة . شكرا لدعواتكن ما تخيلت عضة زغيرة تعملي كل هالعذاب واضطر اعمل عملية من وراها ." كما كتبت:"نتبهو من عضة القطة حتى ولو كانت قطة منزلية ,وأخذة ال vaccines".من ناحية أخرى، حثت ريتا برصونا الجمهور، على عدم الخوف من الحيوانات التي يربونها في المنزل، لكن عليهم أن يكونوا حذرين في التعامل معها.
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A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)
A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)
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