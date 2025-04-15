الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ريتا حرب ترد على اتهام قسمة ونصيب بـ &quot;العلاقات المشبوهة&quot; وتعلن هذه المفجأة عن مشاركة ابنتها فيه
ريتا حرب ترد على اتهام قسمة ونصيب بـ "العلاقات المشبوهة" وتعلن هذه المفجأة عن مشاركة ابنتها فيه
A-
A+

ريتا حرب ترد على اتهام قسمة ونصيب بـ "العلاقات المشبوهة" وتعلن هذه المفجأة عن مشاركة ابنتها فيه

فن

2025-04-15 | 15:32
ريتا حرب ترد على اتهام قسمة ونصيب بـ "العلاقات المشبوهة" وتعلن هذه المفجأة عن مشاركة ابنتها فيه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ريتا حرب ترد على اتهام قسمة ونصيب بـ "العلاقات المشبوهة" وتعلن هذه المفجأة عن مشاركة ابنتها فيه

في حلقة صريحة ومؤثرة من برنامج الفصول الأربعة، مع الاعلامي علي ياسين، كشفت الإعلامية والممثلة ريتا حرب محطات صادمة من حياتها الشخصية والمهنية.

بدأت الحلقة مع فصل الخريف، بدموع على الهواء عند الحديث عن والديها، لتنتقل بعدها إلى سرد مؤلم عن وفاة والدها، وسبب طلاقها الصادم، وتهديدها لأي شخص يقترب من بناتها. كما تحدّثت بتأثر عن وفاة والدتها وشعورها باليُتم، قبل أن تروي تفاصيل الحادث الذي كاد أن يودي بحياتها ويترك وجهها مشوّهًا، وتشارك مواجهة مؤثرة بينها وبين طفولتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، متذكرة نجاتها من رصاصة قناص.
في فصل الشتاء، تناولت علاقتها بالزواج، حيث اعترفت بندمها عليه، وروت كيف رفضت الذهاب إلى بيت العريس في ليلة الدخلة. تطرقت أيضًا للعنف والخيانة. كما كشف علي ياسين اسماء أربعة رجال ارتبطت بهم، ما جعلها تمزق الأوراق على الهواء. كما أعلنت وصيتها المؤثرة لابنتيها. في الربيع، ردّت بقوة على الانتقادات التي طالت برنامجها "قسمة ونصيب"، مؤكدة أنه لا يتعارض مع الدين، ونفت الاتهامات بالعلاقات المشبوهة، كاشفة مشاركة ابنتها في البرنامج. كما واجهت هجوم أحد المشاركين وردّت عليه بقولها: "العصمة بإيد الصبايا"، وكشفت أيضًا عن طردها من قناة أوربيت بعد 20 عامًا من العمل. في الصيف، دخلت منطقة الجرأة، فتحدّثت عن الممثل الذي تفضّله لمشهد قبلة، وأشادت بمسلسلي "شارع الأعشى" و"خريف القلب"، وتطرقت إلى خلافها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وحلول الفنانة سيرين عبد النور مكانها في احد الاعمال كاشفة عن وعود لم تُنفّذ. كما علّقت على فيديو خادش من "قسمة ونصيب"، وانفعلت بسبب سؤال عن ارتباط بعض الفنانات بمنتجين.

اقرأ ايضا في فن

ريتا حرب تنهار على الهواء! تمزيق أسماء وأسرار صادمة عن قسمة ونصيب تُكشف لأول مرة
15:07

ريتا حرب تنهار على الهواء! تمزيق أسماء وأسرار صادمة عن قسمة ونصيب تُكشف لأول مرة

في حلقة صريحة ومؤثرة من برنامج الفصول الأربعة، مع الاعلامي علي ياسين، كشفت الإعلامية والممثلة ريتا حرب محطات صادمة من حياتها الشخصية والمهنية.

15:07

ريتا حرب تنهار على الهواء! تمزيق أسماء وأسرار صادمة عن قسمة ونصيب تُكشف لأول مرة

في حلقة صريحة ومؤثرة من برنامج الفصول الأربعة، مع الاعلامي علي ياسين، كشفت الإعلامية والممثلة ريتا حرب محطات صادمة من حياتها الشخصية والمهنية.

خالد سليم يقلق الجمهور بسبب منشور غامض "حاسس إني هموت"
12:08

خالد سليم يقلق الجمهور بسبب منشور غامض "حاسس إني هموت"

أثار الفنان خالد سليم قلق جمهوره ومتابعيه عليه؛ بعدما نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة له وعلّق عليها بقوله: "حاسس إني هموت"، فيما كتب على الصورة كلمة "مخنوق".

12:08

خالد سليم يقلق الجمهور بسبب منشور غامض "حاسس إني هموت"

أثار الفنان خالد سليم قلق جمهوره ومتابعيه عليه؛ بعدما نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة له وعلّق عليها بقوله: "حاسس إني هموت"، فيما كتب على الصورة كلمة "مخنوق".

لطيفة تنعى ضحايا معهد المزونة في تونس .. وهذا ما طلبته
11:45

لطيفة تنعى ضحايا معهد المزونة في تونس .. وهذا ما طلبته

في خضمّ الحزن والغضب الذي يخيّم على تونس عقب وفاة ثلاثة تلاميذ إثر انهيار سور معهد المزونة الثانوي يوم امس الإثنين، عبّرت الفنانة لطيفة التونسية عن ألمها الشديد إزاء الحادثة، ووجّهت رسالة مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نعت فيها الضحايا ودعت إلى تحرّك جماعي عاجل، وكتبت لطيفة: "لفّ رحمة ونور على أرواحكم ويصبر أهاليكم، قلبي حزين برشة. أعزّي نفسي وأعزّي كل أسركم وزملاءكم. شهداء في الجنة بإذن الله."

11:45

لطيفة تنعى ضحايا معهد المزونة في تونس .. وهذا ما طلبته

في خضمّ الحزن والغضب الذي يخيّم على تونس عقب وفاة ثلاثة تلاميذ إثر انهيار سور معهد المزونة الثانوي يوم امس الإثنين، عبّرت الفنانة لطيفة التونسية عن ألمها الشديد إزاء الحادثة، ووجّهت رسالة مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نعت فيها الضحايا ودعت إلى تحرّك جماعي عاجل، وكتبت لطيفة: "لفّ رحمة ونور على أرواحكم ويصبر أهاليكم، قلبي حزين برشة. أعزّي نفسي وأعزّي كل أسركم وزملاءكم. شهداء في الجنة بإذن الله."

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025