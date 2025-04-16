ستيفاني عطالله عروس 2025.. موعد زفافها من زاف الى العلن

تصدر اسم الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله وحبيبها الفنان جوزيف عبود المعروف بإسم زاف، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار موعد زواجهما رسميا، بعد انتظار وتكهنات كبيرة من قبل الجمهور.



وفي التفاصيل، نشر الصحافي ايلي مرعب، على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر مشيرا الى ان ستيفاني وزاف حددا موعد زواجهما يوم 24 أيار المقبل، حيث نشر صورة للثنائي معلنا موعد زواجهما.