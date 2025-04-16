كاتي بيري توثق رحلتها إلى الفضاء من داخل الكبسولة الفضائية

كتبت نجمة البوب في تعليقها على الفيديو "في يوم من الأيام عندما تكبر، هل ستظل تنظر إلى الأعلى بدهشة؟".وأضافت: "لا أزال أحاول استيعاب ما حصل في هذه الرحلة المذهلة، وتقدَّمت بالشكر لمن رافقها في الرحلة والقائمين عليها".كما تضمن الفيديو لقطات للمسافرات وهن هائمات في الأجواء منعدمة الجاذبية، وظهرت بيري وهي تمسك بزهرة، وكنّ مسحورات بمظهر كوكب الأرض والقمر من على متن المركبة الفضائية.أضافت كاتي بيري لمستها الخاصة وهي في الفضاء بغناء "يا له من عالم رائع" لـ لويس أرمسترونغ، مبيّنةً أنها اختارت هذه الأغنية لتكريم كوكب الأرض.