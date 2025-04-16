كاتي بيري توثق رحلتها إلى الفضاء من داخل الكبسولة الفضائية

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A post shared by KATY PERRY (@katyperry)
A post shared by KATY PERRY (@katyperry)
شاركت المخرجة السورية رشا شربتجي عبر خاصية الـ "ستوري" صورًا تُظهر محادثات باسمها عبر "ماسنجر" تطبيق الدردشة الخاص بمنصة "فيسبوك"، محذرة من استغلال اسمها من قبل أحد منتحلي صفحتها.
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة منسوبة للنجم العالمي جوني ديب، يظهر فيها بالشعر الأبيض مع لحية بيضاء وبشكل مختلف، جعل من الصعب التعرف عليه.
في خطوة حاسمة أنهت فصلًا من النزاع القضائي بين مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أصدرت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، الثلاثاء، حكمًا نهائيًا بتأييد إلزام شاكوش بدفع نفقة متعة وعدة تبلغ قيمتها 950 ألف جنيه، وهو القرار الذي يحمل صفة الإلزام القانوني الكامل.