رشا شربتجي تحذر من منتحل شخصيتها .. اليكم ما فعله
شاركت المخرجة السورية رشا شربتجي عبر خاصية الـ "ستوري" صورًا تُظهر محادثات باسمها عبر "ماسنجر" تطبيق الدردشة الخاص بمنصة "فيسبوك"، محذرة من استغلال اسمها من قبل أحد منتحلي صفحتها.
كتبت المخرجة رشا شربتجي على الصور التي نشرتها عبر صفحتها في منصة "فيسبوك"، باللون الأحمر "نصاب.. صفحاتي فقط الموثقة بالعلامة الزرقاء"، مرفقةً ذلك بـ "إيموجي" علامة التحذير. حيث تُظهر المحادثات حوارًا بين منتحل شخصية رشا وبين شخص آخر تطلب منه خدمة.
وعند السؤال عن نوع الخدمة قال المنتحل: بدي بطاقة إيتونز أمريكي من أي محل اتصالات أو مول بس صورلي رمزها وببعتلك حقها، مشيرًا إلى أن الأمر ضروري.