وائل رمضان يعلق على شطب سلاف فواخرجي من النقابة: لا كرامة لنبي في وطنه

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A post shared by Wael S Ramadan (@waelramadan_official)
A post shared by Wael S Ramadan (@waelramadan_official)
كشفت الفنانة هنا الزاهد، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، الذي يقدّمه عبر قناته الخاصة في "يوتيوب"، حقيقة دخولها في قصة حب جديدة بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي.
بعد أيام على حفل زفافهما الفخم، احتفل رجل الأعمال رامي سامو بعيد ميلاد زوجته المؤثّرة نارين عمارة، وجهّز لها مفاجأة لطيفة في المنزل بحضور عائلتها.
أبدت الممثلة المصرية وفاء عامر، تضامنها الكبير مع الممثلة السورية سلاف فواخرجي، بعد صدور قرار من نقابة الفنانين السوريين برئاسة مازن الناطور، بشطب اسمها من سجلات النقابة.