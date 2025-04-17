وائل رمضان يعلق على شطب سلاف فواخرجي من النقابة: لا كرامة لنبي في وطنه

وكتب وائل رمضان عبر حسابه في "إنستغرام"، مرفقًا صورة لسلاف من مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي: "كليوباترا يا ملكة الزمان، أسمهان الطرب في كل مكان، شهرزاد أنتِ وللحب عنوان.. يا من أضفتِ للحياة أطيافا وألوانا، ويا من خصّك ربنا الرحيم الرحمن بعبق السمو وعشق الصدق مهما كانت الأثمان".وعبّر وائل رمضان عن غضبة قائلاً: "حقاً صديقتي، لا كرامة لنبي في وطنه، ولا عبرة للميزان.. لكن إعلمي يا زنوبيا بأن جوليا دمنا بعض منك و بلقيس أنت إن آن الأوان وحيث تدوسين يتشرّف الوضيع أن يسجد برأسه من بني إنسان".