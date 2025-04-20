علي غزلان يعلن طلاقه من فرح شعبان للمرة الثانية

وقال غزلان: "قدر الله وما شاء فعل، تم الطلاق بيني وبين فرح منذ شهر تقريبًا... بعد انفصالنا الأول حاولنا من جديد، لكن ما قدرنا نكمل، فقرّرنا الانفصال بهدوء وبلا مشاكل أو إثارة للتريند".

وأضاف: "هي إنسانة طيبة وتستحق كل النجاح، وإن كنا لم ننجح كزوجين، فأنا واثق أننا سننجح كأب وأم لابننا رحيم"، داعيًا المتابعين إلى احترام خصوصية القرار وعدم طرح أي أسئلة، مؤكّدًا أن العلاقة بينهما ستبقى قائمة على الاحترام والتعاون من أجل ابنهما.

وكان علي غزلان وفرح شعبان قد تزوّجا في كانون الثاني 2021، قبل أن يعلنا انفصالهما الأول في يونيو 2024، ثم عادا في نوفمبر من العام نفسه بعد محاولة لإعادة بناء العلاقة، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح، ما أدى إلى الطلاق الثاني.