ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في شوارع بيروت.. فيديو يوثق ما حصل

ظهر الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحمة، في الفيديو، وهما يركبان سيارتهما وسط أحد شوارع بيروت نهارا، وقد تألقا بملابس أنيقة. حيث ارتدى ناصيف اللون البيج، فيما ظهرت دانييلا باللون الأبيض السكري مع نظارات شمسية.واعتبر المتابعون أن ذلك من الأمور النادرة، فكتب أحدهم معلّقا: "أول مرة الجمهور بيصورهم، بينما كتب آخر: وأخيراً شفنالهم لقطة مع بعض".من جهةٍ أخرى، علّق البعض على فتح دانييلا باب السيارة بنفسها، ليقول أحدهم: "فتحت الباب بنفسها!"، وآخر: "طيب ليش ما فتح الباب إلها؟. فيما دافع آخر عن ناصيف قائلاً: وين المشكلة إنها فتحت هي السيارة؟".