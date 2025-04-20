ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في شوارع بيروت.. فيديو يوثق ما حصل

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A post shared by Mantoura official (@mantoura.official)
A post shared by Mantoura official (@mantoura.official)
خرجت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عبر بث مباشر على "انستغرام"، على جمهورها لتكشف العديد عن أسرارها وموقفها من الزواج مرة أخرى، إضافة الى الكشف عن موعد عودة برنامجها من جديد، وتوجهيها النصيحة للفتيات كعادتها.
كشف الطبيب واليوتيوبر المصري علي غزلان عن طلاقه للمرة الثانية من زوجته الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، من خلال رسالة مطوّلة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، موضحًا أن الانفصال تم منذ قرابة شهر بهدوء ومن دون ضجيج.
أعلن الممثل المصري أحمد رزق، عن وفاة عمته، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".