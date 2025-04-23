الظهور الأخير لـ صبحي عطري قبل أيام من وفاته

وفي التفاصيل، فقد تحدث صبحي خلالل اللقاء الأخير مع الإعلامية السورية هبة حيدري عن حياته المهنية وكيف بدء حتى وصل إلى ما اليه.
كما تحدث عن التصرف الذي حصل بينه وبين الممثل قيس الشيخ نجيب في حفل جووي اوورد والذي تصدر التريند حينها.
وعن علاقته بأصالة وان كان هنالك خلافا بينهما، أكد صبحي ان علاقته بأصالة جميلة و خاصة جدا.
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كشف الناقد الفنى والإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى، تفاصيل وفاة الإعلامى السورى صبحى عطرى، عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، وأنه توفى منذ 3 أيام في ألمانيا.
شكّل رحيل الإعلامي صبحي عطري صدمة كبيرة لزملائه الإعلاميين والفنانين، وبعد انتشار الكثير من الأخبار المتباينة حول سبب الوفاة، حسم خاله الأمر وكشف عن السبب.
نشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال فيه إنه تعمد تأخير الرد على واقعة الملابس بسبب تركيزه الشديد في الحفل الثاني الذي أقيم على مسرح "كوتشيلا".