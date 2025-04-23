الظهور الأخير لـ صبحي عطري قبل أيام من وفاته

وفي التفاصيل، فقد تحدث صبحي خلالل اللقاء الأخير مع الإعلامية السورية هبة حيدري عن حياته المهنية وكيف بدء حتى وصل إلى ما اليه.

كما تحدث عن التصرف الذي حصل بينه وبين الممثل قيس الشيخ نجيب في حفل جووي اوورد والذي تصدر التريند حينها.

وعن علاقته بأصالة وان كان هنالك خلافا بينهما، أكد صبحي ان علاقته بأصالة جميلة و خاصة جدا.