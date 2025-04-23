قيس الشيخ نجيب ينعى الاعلامي صبحي عطري بكلمات مؤثرة

وكتب قيس الشيخ نجيب: "الله يرحمك يا صبحي و يصبر أمك و عيلتك يا رب، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكان قد تصدر الخبر الحزين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بوفاة الإعلامي السوري صبحي عطري.

وفي التفاصيل، كشفت منصة ET بالعربي الخبر الحزين من خلال تدوينة شاركتها عبر "انستغرام"، جاء فيها خبر النعي: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري".

وأضاف: "نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".