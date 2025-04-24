اصالة نصري ترثي صبحي عطري: ما عرف يداري قلبه

وبكلمات مؤثرة نعت أصالة الإعلامي السوري الراحل، الذي شكلت وفاته صدمة للكثيرين، وكتبت: "صدق اللي قال نحنا مامنموت مره وحده نحنا بنموت على مراحل كل إنسان قريب بيتركنا بيروح شي منّنا ومابيرجع بيترك بصمته على ملامحنا جوّا روحنا بيترك غصّه مابتروح وصبحي كان صديق حبيب قريب طموح بس الحياة ماعطته فرصه ليحقق شو بيتمنّى وكان مقهور وكان حزين وراح لربّه الأحن والأرحم والأعدل الله يجعل مثواه الجنّه ويعين قلب أمّه ويعين أحبابه أنا منهم ونستوعب هالغياب اللي ماكان عالبال".

وتابعت: "أدعو له صبحي كان شب مثالي خلوق بيهتم بصحته بس ماعرف يداري قلبه اللي ماكان مرتاح الله يرحمك ياصديقي كتير رح أشتقلك ياصبحي".