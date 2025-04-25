أصالة وفضل شاكر يحصلان على عضوية نقابة الفنانين في سوريا

منحت نقابة الفنانين في سوريا العضوية بمرتبة الشرف لكل من الفنانة السورية أصالة نصري والفنان اللبناني فضل شاكر، تقديراً لمسيرتهما الفنية وموقفهما من القضية السورية.

وفي التفاصيل، فقد أصدرت نقابة الفنانين السوريين، برئاسة النقيب مازن الناطور، قرارات رسمية بمنح عضوية الشرف للفنانة السورية أصالة نصري، والفنان اللبناني فضل شاكر، والموسيقار السوري مالك جندلي، والفنان الشعبي أحمد القسيم.

وأكد النقيب الناطور في تصريح له عقب صدور القرارات: "نشكر من القلب كل فنان آمن برسالته وعمل من أجلها، ووقف إلى جانب الحق ورفض المغريات الزائفة. هذا التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الشرفاء، لأن الفن رسالة ومسؤولية".