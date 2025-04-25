أصالة وفضل شاكر يحصلان على عضوية نقابة الفنانين في سوريا

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A post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)
A post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)
تصدر اسم الممثل السوري ايمن زيدان، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لابنه غالب في ظهور نادر للأخير.
بعدما منحت نقابة الفنانين في سوريا العضوية بمرتبة الشرف لكل من الفنانة السورية أصالة نصري والفنان اللبناني فضل شاكر، تقديراً لمسيرتهما الفنية وموقفهما من القضية السورية.
للمرة الأولى منذ إثارة الجدل حول لقب "صوت مصر"، خرجت الفنانة آمال ماهر عن صمتها لتعلّق على كل ما أثير حول هذا الأمر.