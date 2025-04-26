عابد فهد والليث حجو يدافعان بقوة عن سلاف فواخرجي وهي ترد

النجم الكبير عابد فهد والمخرج الكبير الليث حجو

شكرا لكما 🙏🏻 https://t.co/FtPBJECoH8 — Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@sfawakherji) April 25, 2025

وفي الساعات القليلة الماضية، تصدر مقطع فيديو للممثل السوري عابد فهد خلال مقابلة له مع موقع "بلينكس"، حيث دافع بقوة عن سلاف منتقدا قرار النقابة، اذ قال: "اذا بدنا نضل عم نمسك الناس من رقبتها، ما منقدر نعمر بلد.. وقرار ابعادها من نقابة الفنانين كان فيه استعجال.. المفروض يكون في حوار حول هذا الموضوع.. هي ممثلة ونجمة سورية وتحمل هوية سورية وعندها تاريخ من الاعمال.. بدنا نطوّل بالنا على بعض".من جهته، المخرج السوري الليث حجو أيضا دافع بقوة عن سلاف فواخرجي وطالب نقابة الفنانين السوريين بالاستقالة نتيجة لقراراتها المجحفة وغير المنطقية بحق النجوم، بحسب تعبيره، اذ قال: "أتمنى ان تستقيل النقابة لانها فشلت فشلا ذريعا.. خلال كم شهر غلطت قد اغلاط النقابة السابقة"، منتقدا بالمقابل تصرفات النقيب مازن الناطور فقال: "اليوم نقيب فنانين عم يحتفل ويغني ويقدم الحلو بالوقت في ضحايا على الأرض، فأعتقد انه ارتكب نفس الفشل الذي ارتكبته النقابة على مدى سنوات طويلة، فأثبت انه قادر يحققه في بضعة اشهر".بدورها، اعادت الممثلة السورية سلاف فواخرجي نشر الفيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقته بالتعليق التالي: "النجم الكبير عابد فهد والمخرج الكبير الليث حجو .. شكرا لكما".