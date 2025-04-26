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اليسا ترفع العلم اللبناني على مسرح الأولمبيا في باريس
اليسا ترفع العلم اللبناني على مسرح الأولمبيا في باريس
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اليسا ترفع العلم اللبناني على مسرح الأولمبيا في باريس

فن

2025-04-26 | 06:06
اليسا ترفع العلم اللبناني على مسرح الأولمبيا في باريس
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Aljadeed
اليسا ترفع العلم اللبناني على مسرح الأولمبيا في باريس

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء امس، حفلاً غنائيا ضخماً على خشبة مسرح الأولمبيا الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها ومتابعيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

قدمت اليسا في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية ورقص على انغامها الجمهور وراحوا يرددون كلماتها عن ظهر قلب، اذ انتشر مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل.
اللافت كان مقطع فيديو يظهر لحظة رفع اليسا العلم اللبناني على المسرح، ليتفاعل الجمهور معها بقوة، ومن ثم عمدت الى تقديم اغنيتها "كرمالك" فكان الحضور بمثابة كورال في الحفل ورددوا كلمات الاغنية.

الى ذلك، تصدر مقطع فيديو يظهر رقصة اليسا الشهيرة على المسرح، وسط تفاعل واسع من الحاضرين، كما انهالت تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بعفوية اليسا المعهودة، وعبر البعض عن حبهم الكبير لها.

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