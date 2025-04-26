جمال سليمان يوضح سبب انفعاله على معجبة مصرية

وشارك جمال سليمان مقطع فيديو مصورًا عبر حسابه على ” انستغرام” أكد فيه، أن المقطع المتداول لا يتعدى بضع ثوانٍ، ويظهر فيه وهو يوجه حديثًا للسيدة قائلاً: “أبوس إيدك سيبيني في حالي”.وأوضح الفنان السوري، أنه قام بالفعل بالتصوير مع السيدة المذكورة عدة مرات خلال حفل تكريمه في المهرجان، كما أجرى العديد من اللقاءات الإعلامية.وأشار سليمان، إلى أن السيدة التي ظهرت في المقطع ربما كانت تلتقط صورًا له خلال التغطية الإعلامية، وأنه فوجئ بها أمامه مباشرة عندما خرج من القاعة للقاء بعض الأصدقاء الذين كانوا ينتظرونه.وشدد الفنان السوري، على أنه لم يقصد إحراج السيدة أو إيذاء مشاعرها، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بوجود من يقوم بتصوير هذا الموقف العابر.وتابع قائلاً، إنه لم يجد أمامه سوى أن يتوجه للسيدة برجاء وصفه بـ “الحار”، قائلاً لها: "أبوس إيدك سيبيني في حالي"، متسائلاً: "لا أعرف ما الخطأ في هذا الكلام، وأين التكبّر أو العجرفة التي وصُفت بها؟".وعبّر جمال سليمان، عن استيائه من تركيز أحد الصحفيين على هذا المقطع القصير الذي وصفه بأنه أصبح “أشهر من التكريم نفسه".وأوضح سليمان، أنه قرر الخروج بهذا التوضيح بناء على نصيحة من أصدقاء وإعلاميين، “حتى لا أترك فرصة لمطلقي السموم، وناشري الكراهية عبر السوشال ميديا، لينشروا تحليلات، أو يتوصلوا لاستنتاجات تشبههم في اللؤم، والزيف، والكذب”، على حد تعبيره.