إحالة نجل محمد رمضان لمحاكمة عاجلة لتعديه على طفل

تعود تفاصيل الواقعة الى تقدم سيدة ببلاغ رسمي لقسم شرطة أول أكتوبر، تتهم فيه محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها داخل نادي نيو جيزة، إذ أشارت الى أن ابنها عمر الطالب بالصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس الدولية بالشيخ زايد، تعرض لضرب أدى الى إصابات جسدية، عبارة عن كدمات واحمرار في الخد الأيسر.وأضافت أن الواقعة حدثت خلال لعب ابنها داخل النادي، وتطورت من مشادة كلامية مع نجل محمد رمضان الى اعتداء جسدي، لتتقدم بعد ذلك ببلاغ تتهم فيه الفنان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.