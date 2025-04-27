الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قرار جديد من عمرو دياب في قضية &quot;الشاب المصفوع&quot;
قرار جديد من عمرو دياب في قضية "الشاب المصفوع"
A-
A+

قرار جديد من عمرو دياب في قضية "الشاب المصفوع"

فن

2025-04-27 | 07:50
قرار جديد من عمرو دياب في قضية "الشاب المصفوع"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
قرار جديد من عمرو دياب في قضية "الشاب المصفوع"

لا تزال واقعة "الشاب المصفوع" تشغل دفاع النجم عمرو دياب، حيث تقدم بمذكرة طعن على الحكم الصادر بتغريمه 200 جنيه وتعويض الشاب سعد أسامة بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة جنح القاهرة الجديدة استئناف النجم المصري وأيدت الحكم الابتدائي، مما دفع فريق الدفاع إلى تقديم مذكرة طعن جديدة لإعادة النظر في القضية.
وعلى الرغم من الضجة التي ترافق قضية "الهضبة" إلا أنه لا يزال يحافظ على صمته ولم يعلق على القضية بشكل مباشر بل يترك الأمر لمحاميه الخاص لمتابعة القضية والوصول الى حكم نهائي مناسب للطرفين.
وكانت القضية قد بدأت العام الماضي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه النجم المصري وهو ينزعج من تصرف الشاب سعد ويصفعه بسبب مضايقته المتكررة خلال غنائه في حفل زفاف بأحد الفنادق بالقاهرة، مما أثار جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.
 

اقرأ ايضا في فن

صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري
10:17

صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري

أحدثت صديقة مقربة من الأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة بما كشفته عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مشيرة إلى أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره الملكي.

10:17

صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري

أحدثت صديقة مقربة من الأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة بما كشفته عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مشيرة إلى أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره الملكي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025