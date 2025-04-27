قرار جديد من عمرو دياب في قضية "الشاب المصفوع"

وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة جنح القاهرة الجديدة استئناف النجم المصري وأيدت الحكم الابتدائي، مما دفع فريق الدفاع إلى تقديم مذكرة طعن جديدة لإعادة النظر في القضية.وعلى الرغم من الضجة التي ترافق قضية "الهضبة" إلا أنه لا يزال يحافظ على صمته ولم يعلق على القضية بشكل مباشر بل يترك الأمر لمحاميه الخاص لمتابعة القضية والوصول الى حكم نهائي مناسب للطرفين.وكانت القضية قد بدأت العام الماضي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه النجم المصري وهو ينزعج من تصرف الشاب سعد ويصفعه بسبب مضايقته المتكررة خلال غنائه في حفل زفاف بأحد الفنادق بالقاهرة، مما أثار جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.