ملكة كابلي تهدي نفسها عقد باهظ الثمن بمناسبة عيد ميلادها

وفي التفاصيل، خطفت خبيرة التجميل ملكة كابلي الأنظار بعدما اقتنت عقداً فاخراً، تجاوزت قيمته 750 ألف ريال.
وشاركت كابلي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل لحظة اقتنائها للعقد الفاخر، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وسط أجواء من الفخامة والاحتفال، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيها ومتابعيها الذين قدموا لها التهاني بهذه المناسبة.
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تمت مشاركة منشور بواسطة MALIKAH KABLI (@malika_kabli)
تمت مشاركة منشور بواسطة MALIKAH KABLI (@malika_kabli)
أحدثت صديقة مقربة من الأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة بما كشفته عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مشيرة إلى أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره الملكي.