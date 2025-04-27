ملكة كابلي تهدي نفسها عقد باهظ الثمن بمناسبة عيد ميلادها

وفي التفاصيل، خطفت خبيرة التجميل ملكة كابلي الأنظار بعدما اقتنت عقداً فاخراً، تجاوزت قيمته 750 ألف ريال.

وشاركت كابلي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل لحظة اقتنائها للعقد الفاخر، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وسط أجواء من الفخامة والاحتفال، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيها ومتابعيها الذين قدموا لها التهاني بهذه المناسبة.