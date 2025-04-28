اليسا تتصدى لرجال الأمن في المانيا بسبب معجب من ذوي الارادة الصلبة

وقدمت اليسا في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، حيث راح الجمهور يرددها عن ظهر قلب، في أجواء وصفت بالحماسية المميزة، حيث تداول المتابعون مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل.وكان لافتا مقطع فيديو يظهر شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يصعد بصعوبة على المسرح، حيث حاول عدد من رجال الامن منعه من الصعود، الا ان اليسا تصدت لهم ورحبت به واحتضنته، ليقوم لاحقا بتقبيل يدها وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل.تصرف اليسا اللافت لاقى تفاعلا كبيرا، اذ كتب احدهم: "اليسا.. دايمًا القلب الكبير! في لحظة كلها حب وإنسانية، إليسا أوقفت الأمن وحققت حلم معجب كان يحلم بلقائها.. موقف بيأكد ليش هي مش بس نجمة… هي ملكة قلوب! شوفوا كيف تصرفت بعفوية ومحبة".