الأمير الحسين يحتفل بعيد ميلاد الاميرة رجوة بطريقة لافتة

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A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
أحيا الفنان اللبناني مروان خوري، لأول مرة حفلا غنائيا مميزا في زحلة، حيث التقى جمهوره الذي لطالما انتظر لحظة لقاء فنانه المفضل في هذه المدينة المميزة.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا مميزا في المانيا، التقت من خلاله جمهورها الذي حضر من مختلف المدن، حيث اشعلت الأجواء بأغنياتها الحماسية التي رقص على انغامها الجمهور وسط تفاعل كبير ولافت.
أحدثت صديقة مقربة من الأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة بما كشفته عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مشيرة إلى أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره الملكي.