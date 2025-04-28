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الكشف عن السبب الرئيس لوفاة جين هاكمان بعد شهرين على رحيله
الكشف عن السبب الرئيس لوفاة جين هاكمان بعد شهرين على رحيله
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الكشف عن السبب الرئيس لوفاة جين هاكمان بعد شهرين على رحيله

فن

2025-04-28 | 04:03
الكشف عن السبب الرئيس لوفاة جين هاكمان بعد شهرين على رحيله
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Aljadeed
الكشف عن السبب الرئيس لوفاة جين هاكمان بعد شهرين على رحيله

بعد شهرين على رحيل الممثل الأمريكي جين هاكمان، كُشف عن السبب الرئيس لوفاته، وفقاً للتشريح الرسمي.

وأظهرت نتائج فحص جثة هاكمان إصابة شديدة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم في القلب والأوعية الدموية، مع وجود دعامات في الشريان التاجي وجراحة سابقة للمجازة، فضلاً عن استبدال الصمام الأبهري. كما تم اكتشاف احتشاءات عضلية كبيرة في جدار القلب، وأظهرت الفحوصات المجهرية للدماغ تأثره بمرض الزهايمر في مراحله المتقدمة.
وأضاف التقرير أن جين كان يعاني من "قصور القلب الاحتقاني"، وكان خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب ثنائي البطين في نيسان 2019. كما أظهرت الفحوصات أن مستويات الأسيتون في دمه كانت مرتفعة؛ ما يشير إلى صيام طويل أو حالة صحية مرتبطة بالحماض الكيتوني.
من ناحية أخرى، أشار تقرير السموم إلى أن الأسيتون ناتج عن الحماض الكيتوني الناجم عن السكري والصيام، وكذلك تناول الأيزوبروبانول. كما أظهرت الفحوصات أن مستويات أول أكسيد الكربون كانت ضمن المعدل الطبيعي، ما استبعد فرضية تسرب الغاز كسبب للوفاة.
وبالنسبة لوفاة زوجته بيتسي، أشار الطبيب الشرعي إلى أنها توفيت بسبب متلازمة هانتا الرئوية، وهو مرض نادر ينتقل عبر فضلات وبول القوارض.

وتوفي هاكمان عن عمر ناهز 95 عامًا في منزله في سانتا فيه - نيو مكسيكو، حيث عُثر عليه في 26 شباط بجانب زوجته بيتسي أراكاوا، التي كانت في الخامسة والستين من عمرها.

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