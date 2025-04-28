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هدية غير متوقعة من شاب اردني لـ الاميرة رجوة الحسين في عيد ميلادها
هدية غير متوقعة من شاب اردني لـ الاميرة رجوة الحسين في عيد ميلادها
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هدية غير متوقعة من شاب اردني لـ الاميرة رجوة الحسين في عيد ميلادها

فن

2025-04-28 | 09:13
هدية غير متوقعة من شاب اردني لـ الاميرة رجوة الحسين في عيد ميلادها
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Aljadeed
هدية غير متوقعة من شاب اردني لـ الاميرة رجوة الحسين في عيد ميلادها

تحتفل العائلة الملكية الأردنية الهاشمية بعيد ميلاد الاميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والذي يصادف الثامن والعشرين من نيسان في كل عام.

وتفاعل الجمهور الأردني مع عيد الميلاد معبرين عن حبهم للعائلة الملكية بطريقة مميزة، إذ قدم أحد المواطنين الأردنيين هدية غير متوقعة.

وفي التفاصيل، في حركة مميّزة تتكرر فنذ فترة، قرر شاب مقيم في عمان أن يطلق على توأمه حديث الولادة اسمي حسين ورجوة، تعبيراً عن حبه الكبير للعائلة المالكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة المهندس عبدالله حسين العزة، الذي قرر أن يسمي توأمه الجديد تيمناً بالأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأمر لا سيما وأنه يصادف مع عيد ميلاد الأميرة، وقد تم تداول الصورة بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم بهذه الصدفة ومتمنيين للطفلين ايام جميلة وسعيدة

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