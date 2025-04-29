الهام شاهين توجه رسالة خاصة لـ كارول سماحة من امام البحر في لبنان

ووجّهت إلهام من خلال التعليق على الصور رسالة تهنئة الى كارول قالت فيها: "على البحر في جونيه بلبنان مع صديقتي الرائعة وأختي العزيزة كارول سماحة... وبعتبر زوجها وليد مصطفى بمثابة أخي الغالي جداً".

وتابعت: "أتمنى لهم الخير والصحة والسعادة من كل قلبي وأقول لحبيبتي كارول ألف ألف مبروك المسرحية الغنائية كله مسموح على مسرح كازينو لبنان متشوقة جداً لمشاهدتها قريباً وإن شاء الله نجاح مبهر إنتي فنانة مسرح ونجمة استعراض من طراز خاص جداً متأكدة إننا هنستمتع بفن جميل متشوقين له جداً... مبروك حبيبتي الغالية".

لترد عليها كارول سماحة في التعليقات: " حبيبتي يا لولي، القلب الكبير ،الست الجدعة الوفية والفنانة الكبيرة أهلا وسهلا فيكي فبلدك التاني.. بحبك".