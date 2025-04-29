جيرارد بيكيه ينفصل عن حبيبته.. هل يعيش علاقة حب مع امرأة جديدة؟

وكشفت قناة "تيليسينكو" الإسبانية، عن انفصال بيكيه وشيا، بعد فترة من الجدل حول خلافات بينهما، خاصة مع إقامة بيكيه في ميامي رفقة أطفاله.

كما ذكرت أن هناك صورا التقطت لبيكيه قبل أقل من شهر، في إنتر ميامي، رفقة امرأة مجهولة ذات شعر أحمر.

وأكدت الصحافية أدرينا دورونسورو، مقدمة برنامج Vamos a ver، أن العلاقة بين بيكيه وشيا قد انتهت بالفعل، مشيرة إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد عن وجود فتاة أخرى، لكن التفاصيل ما زالت غير معروفة.

وبحسب ما نُشر، فإن مصدر المعلومات "قريب جدًا من الطرفين"، فيما لم تُعلق شيا أو بيكيه رسميًا على الموضوع حتى اللحظة.

كما لم يُؤكد ما إذا كانت صور بيكيه الأخيرة في ميامي برفقة امرأة مجهولة حمراء الشعر قد لعبت دورا في انفصال الثنائي.