ممثل سوري ينتقد الدراما السورية ويعلق: كنا محرومين نعمل اعمال دينية

وفي التفاصيل، وفي مقابلة له مع تلفزيون عمان، انتقد خاوندي الجرأة في الاعمال الدرامية السورية، قائلة: "الشاشة ليست ملكا لك ولمنزلك، أصبحت ملكا للناس، وبالتالي عند تقديم أي مشهد جريء او حميمي كل العالم تراك وتتابعك، لذلك علينا ان نكون حذرين في طرح المواضيع".من هنا، تحدث محمد خاوندي عن وضع الدراما السورية قبل سقوط النظام، فقال: "كنا محرومين نعمل اعمال دينية"، مضيفا في كلامه عن وضع سوريا والدراما السورية بعد سقوط النظام وفي ظل الحكومة السورية الجديد: "انا كتير متفائل، بس بدها وقت يعن يالعالم ما تستعجل، بدها شوية هدوء".