ممثل سوري ينتقد الدراما السورية ويعلق: كنا محرومين نعمل اعمال دينية

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A post shared by Amman TV | تلفزيون عمّان (@ammantvofficial)
A post shared by Amman TV | تلفزيون عمّان (@ammantvofficial)
أثار مغني الراب الأميركي كانييه ويست جدلًا واسعًا بعد تصريحات غير معتادة عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم فيها أنه تلقى تهديدات بالقتل عقب نشره تفاصيل "صادمة" حول ماضيه وعلاقته بأحد أقاربه.
حسمت محكمة استئناف مرسى مطروح، قضية تحرش شاب بالفنانة انتصار، حيث قضت بحبسه لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالتحرش الجنسي واللفظي بالفنانة المصرية.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، بعد اقل من سنتين على زواجهما.