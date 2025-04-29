فنان شهير يتلقى تهديدات بالقتل.. من هو؟

وكان ويست روّج مؤخرًا لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أبناء العم"، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب مضمونها وتصريحاته المرافقة لها، حيث تحدث عن علاقة غير معتادة مع أحد أقاربه خلال مرحلة مراهقته.

وفي تغريدة، قال ويست: "حتى مع التهديدات بالقتل، سأواصل مشاركة الرسائل الإيجابية من التوراة".