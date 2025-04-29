الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فنان شهير يتلقى تهديدات بالقتل.. من هو؟
فنان شهير يتلقى تهديدات بالقتل.. من هو؟
A-
A+

فنان شهير يتلقى تهديدات بالقتل.. من هو؟

فن

2025-04-29 | 12:45
فنان شهير يتلقى تهديدات بالقتل.. من هو؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فنان شهير يتلقى تهديدات بالقتل.. من هو؟

أثار مغني الراب الأميركي كانييه ويست جدلًا واسعًا بعد تصريحات غير معتادة عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم فيها أنه تلقى تهديدات بالقتل عقب نشره تفاصيل "صادمة" حول ماضيه وعلاقته بأحد أقاربه.

وكان ويست روّج مؤخرًا لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أبناء العم"، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب مضمونها وتصريحاته المرافقة لها، حيث تحدث عن علاقة غير معتادة مع أحد أقاربه خلال مرحلة مراهقته.
وفي تغريدة، قال ويست: "حتى مع التهديدات بالقتل، سأواصل مشاركة الرسائل الإيجابية من التوراة".

اقرأ ايضا في فن

القضاء يحسم قضية التحرش بفنانة مصرية شهيرة
10:42

القضاء يحسم قضية التحرش بفنانة مصرية شهيرة

حسمت محكمة استئناف مرسى مطروح، قضية تحرش شاب بالفنانة انتصار، حيث قضت بحبسه لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالتحرش الجنسي واللفظي بالفنانة المصرية.

10:42

القضاء يحسم قضية التحرش بفنانة مصرية شهيرة

حسمت محكمة استئناف مرسى مطروح، قضية تحرش شاب بالفنانة انتصار، حيث قضت بحبسه لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالتحرش الجنسي واللفظي بالفنانة المصرية.

انفصال ماريتا الحلاني وكميل ابي خليل رسميًا
10:13

انفصال ماريتا الحلاني وكميل ابي خليل رسميًا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، بعد اقل من سنتين على زواجهما.

10:13

انفصال ماريتا الحلاني وكميل ابي خليل رسميًا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، بعد اقل من سنتين على زواجهما.

ممثل سوري ينتقد الدراما السورية ويعلق: كنا محرومين نعمل اعمال دينية
09:28

ممثل سوري ينتقد الدراما السورية ويعلق: كنا محرومين نعمل اعمال دينية

تصدر اسم الممثل السوري محمد خاوندي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتقاده الاعمال الدرامية السورية، كما تحدث عن وضع الدراما في ظل نظام بشار الأسد.

09:28

ممثل سوري ينتقد الدراما السورية ويعلق: كنا محرومين نعمل اعمال دينية

تصدر اسم الممثل السوري محمد خاوندي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتقاده الاعمال الدرامية السورية، كما تحدث عن وضع الدراما في ظل نظام بشار الأسد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025