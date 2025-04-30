وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز بعد معاناة مع مرض السرطان

وقضت الممثلة والمغنية السورية أيامها الأخيرة في المستشفى، حيث عانت من التهاب الكبد الذي داهمها بسبب ضعف مناعتها، جرّاء صراع سابق مع مرض السرطان.

وعبد العزيز من عائلة فنية، فهي شقيقة الممثلة سمر عبد العزيز، وابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وخالها الملحن عزمي مورة.

وتم تشخيص إصابة سمر عبد العزيز بالسرطان في عام 2021، بعد صدمة عاطفية تلقتها من زوجها السابق المخرج محمد معروف، الذي طلّقها بعد 12 يوماً فقط من الزفاف.

وتم استئصال أحد ثدييها، قبل بدء رحلة علاجها عبر جرعات من العلاج الكيميائي، إلى حين إعلان الشفاء في عام 2023.

وفي وقت سابق، كشفت ريم عبد العزيز تطورات الحالة الصحية لشقيقتها سمر والتي عانت على مر السنوات الماضية من مرض السرطان.

وفي تصريح لمنصة "بوسطة" السورية، قالت ريم: "والله الحقيقة من فترة شهر صار في تداعيات من الكيماوي جرعات الكيماوي اللي اخدتها وصار بعض النزوفات فاضطرينا نعمل أشعة، هاي الاشعة عشر جلسات اشعة ورجعوا راحوا الشعرات بس المهم تكون بخير".

وتابعت: "هلأ صار عندها نتيجة ضعف المناعة، صار عندها التهاب كبد يرقان، فهلأ عم نحاول نقوي مناعتها".

واختتمت تصريحها بالدعاء والشكر، وقال: "ويارب دعواتكم ومحبتكم بنقول يارب، إن شاء الله الله يشفي الجميع ويشفي اختي سمورة، مافي ابشع من المرض، شكرا لتواصلكم وشكرا لكل حدا عم يدعيلها لأختي سمر".