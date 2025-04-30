اول ظهور لـ والدة صبحي عطري بعد وفاته.. لم تتمالك دموعها وعائلته تكشف تطورات نقل جثمانه وموعد دفنه

وفي اول ظهور لوالدة صبحي عطري، تحدثت عن حزنها الكبير لفقدانها ولدها، وقالت: "اول شي بدي قول لمحبينو العمر الكن، الله لا يصيب ام بولدها، هيدي صاعقة مستحيل حدا يصدق، انا امو لهلأ مش مصدقة، بكل ارنة بكل محل ببيتو ابني بدو يجي بدو يدخل لعندي هلأ".

واصافت: "كنت معو وكان مبسوط وتمام قلي ماما اروح اسافر بتريدي، قلتلو روح حبيبي تسلى لأنو كان بقيانلو بالفيزة فترة بسيطة، روح ماما انا قاعدة هون قاعدة كل السنة هون".

وتابعت: "راح على أوروبا بدو يصادف عيد ميلادو ب 6 /5 بدو يحتفل مع رفقاتو بهالمناسبة، انا مسميتوابن بطوطة هو بحب السفر كتير".

وعن ظروف وفاته، تحدث شقيق عطري: ""صبحي كان عزيز على كتير من البشر إعلاميا وخارج الاعلام وبنأسف انو في بعض الاشاعات اللي طلعت الغير صحيحة، نحنا تأثرنا فيه نوعا ما، بس نحنا بحالة حزن واسى، وطبعا في حال انتهى العزاء وانتقل الجثمان الى دبي، اكيد رح يكون في إجراءات قانونية مع أي جهة، او صفحة، بتنشر خبر كاذب، وأي تصريح لازم يكون مباشرة عن طريق الاسرة".

وعن تطورات نقل الجثمان والدفن، تحدث شقيقه قائلا: "بداية شكرا لكل اللي ساهموا وساعدونا ووقفوا جنبنا طبعا السفارة السورية، دولة الامارات، وزارة الخارجية، بنتمنى انو يكون في مساعدة فعلية وسريعة لنقل الجثمان من المانيا، والشقيق الأصغر ل صبحي متواجد حاليا في المانيا وماشي بحسب القوانين والأنظمة الموجودة في المانيا ودوليا، وبالمقابل انا موجود في دبي وعم تابع بشكل يومي وبشكل ساعي، نحنا بننتظر بشكل رسمي الأوراق اللي بتجي من الجهة المسؤولة، ولنعلن عن التعزية في القريب العاجل لننتهي من الإجراءات والأوراق الرسمية".

كما عبرت والدته عن وجعها ورغبتها في انتهاء الإجراءات بالقول: "قلبي احترق عليه جيبولي ياه، انا بتمنى الناس تتعاطف معي كأم".

أما صديقته المقربة التي كشفت عن تحضيرات صبحي عطري الأخيرة: "بستغرب لما الناس تجي تسألني هو كان زعلان بقلهم على حد علمي بآخر مكالمة كنا عم نضحك، بآخر فترة كان عم يحضر لكتير أشياء حدا عندوه الطاقة وعندو كمان هالإيمان، صبحي حدا مؤمن، ما بيوصل لهالمرحلة انو يوصل حالو لمرحلة الاكتئاب المزعج".

وتابعت: "بتعرفي هو كان ملتزم ببرامج وامور كتيرة وبعد تريندينغ كان حابب التغيير، هاي مرحلة الحصاد انو يكون عم يعمل برنامج لحالو، فهيدا التوقيت كان حيكون "لصبحي شو"، البرنامج اللي صبحي كتب فقراتو من أولها لآخر فقرة، حتى اختار الفريق اللي رح يشتغل معو، وفات بكتير مشاريع، صبحي كان كتير انتقائي بآخر فترة، اجتو كتير فرص، مش مزبوط اللي نحكى بالتعليقات انو ما لاقى فرص، يمكن الناس ما بتعرف انو صبحي بيصحى الساعة سبعة الصبح، طاقتو حلوة وكانت لآخر وقت لآخر مكالمة وهو بالمطار مسافر كانت طاقتو حلوة".