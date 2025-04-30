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انهيار ريم عبد العزيز أثناء تشييع شقيقتها سمر عبدالعزيز
انهيار ريم عبد العزيز أثناء تشييع شقيقتها سمر عبدالعزيز
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انهيار ريم عبد العزيز أثناء تشييع شقيقتها سمر عبدالعزيز

فن

2025-04-30 | 08:47
انهيار ريم عبد العزيز أثناء تشييع شقيقتها سمر عبدالعزيز
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Aljadeed
انهيار ريم عبد العزيز أثناء تشييع شقيقتها سمر عبدالعزيز

شيعت عائلة الفنانة السورية الراحلة، سمر عبد العزيز، فقيدتها التي فارقت الحياة عن عمر 52 عاماً، اليوم الأربعاء، في مدينة دمشق، وسط غياب للفنانين عن الحضور.

وأظهر مقطع فيديو نشرته نقابة الفنانين السوريين، لحظات نقل جثمان المطربة والممثلة الراحلة من المستشفى الإيطالي نحو جامع لالا باشا في دمشق، قبل أن تدفن في مقبرة "نجها" قرب العاصمة كما هو مقرر.

https://www.facebook.com/share/v/15ejpPGL1u/

وحددت عائلة الفنانة الراحلة، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، موعداً لاستقبال التعازي في إحدى الصالات وسط مدينة دمشق.

و انتشرت لقطات للممثلة السورية ريم عبدالعزيز وهي منهار أثناء تشييع شقيقتها، كما رثها بكلمات مبكية للغاية، إذ كتبت عبر حساباتها قائلة: " صعبة الحياة من دونك يا روحي.. تؤأم روحي متل ما كنتي تقوليلي.. كسرتي قلبي و خاطري يا عمري".

وفُجع الوسط الفني السوري صباح اليوم بوفاة الممثلة والمغنية سمر عبد العزيز، رغم تغلّبها على مرض السرطان.

ووافت المنية الفنانة سمر عبد العزيز عن عمر ناهز الـ 52 عاماً، بعد أزمات صحيّة متتالية.

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