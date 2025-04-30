حلقة جديدة من "والله لنكيف" تتابعونها الليلة على "الجديد"

وتستضيف أمل طالب في الحلقة كل من الفنان اللبناني ربيع الأسمر والممثل السوري همام رضا.
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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر طلاق الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عن زوجها كميل ابي خليل.
حذرت الممثلة المصرية عفاف شعيب الجمهور من وجود صفحة على تطبيق "تيك توك" تنتحل شخصيتها، وأكدت أنها سوف تلجأ إلى القضاء لمحاسبة كل من يستغل اسمها.
أعلنت الفنانة المغربية ابتسام تسكت خطوبتها، من دون الكشف عن هوية خطيبها. وذلك من خلال صورة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".