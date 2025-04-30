حلقة جديدة من "والله لنكيف" تتابعونها الليلة على "الجديد"

حذرت الممثلة المصرية عفاف شعيب الجمهور من وجود صفحة على تطبيق "تيك توك" تنتحل شخصيتها، وأكدت أنها سوف تلجأ إلى القضاء لمحاسبة كل من يستغل اسمها.