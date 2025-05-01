أحمد حلمي يعتذر عن واقعة "مصري وصف أول"

قدّم النجم أحمد حلمي اعتذاراً رسمياً لجمهوره وللملحن مصطفى جاد، وزوجته الفنانة كارمن سليمان، بعد الجدل الكبير الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موقفه معهما خلال عرض مسرحيته "بني آدم" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والشهير بواقعة "مصري وصف أول".



وخلال ندوة تكريمه في "مهرجان مالمو للسينما العربية"، قال حلمي: "أنا بقول لأي شخص زعل أنا آسف حتى لو مكنتش أقصد إني أزعلك... دوري أفهمك أو أعتذر لك". وأضاف: "أنا آسف إذا كنت زعلت، حتى لو خانّي اللفظ والتعبير، مش لازم أبرر، ولكن الاعتذار شجاعة، ولازم يبقى اعتذار نقي، خالي من أي شوائب لها علاقة بالمصلحة".

هذا وكان أحمد حلمي، خلال العرض المسرحي الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، قد مازح بشكل عفوي مصطفى جاد الذي كان يجلس في الصف الأول، وسأله: "إنت مين؟"، فأجاب جاد: "أنا مصري"، ليردّ حلمي ممازحاً: "مصري وقاعد صف أول؟ أكيد معزوم!".

