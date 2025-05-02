الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هذا ما فعله كميل ابي خليل في اول خطوة بعد انفصاله عن ماريتا الحلاني
هذا ما فعله كميل ابي خليل في اول خطوة بعد انفصاله عن ماريتا الحلاني
A-
A+

هذا ما فعله كميل ابي خليل في اول خطوة بعد انفصاله عن ماريتا الحلاني

فن

2025-05-02 | 03:45
هذا ما فعله كميل ابي خليل في اول خطوة بعد انفصاله عن ماريتا الحلاني
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هذا ما فعله كميل ابي خليل في اول خطوة بعد انفصاله عن ماريتا الحلاني

بعدما تصدر خبر طلاقهما حديث الجمهور و مواقع التواصل الإجتماعي، فاجأ مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل الجمهور في أول تعليق بعد انفصاله عن الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني.

و في التفاصيل، فقد شارك كميل ابي خليل عبر حسابه على تطبيق انستغرام، مقطع فيديو يوثق زيارته إلى سيدة حريصة وكأنه يناشد ربه في ظل الظروف التي يمر بها.

 

هذا وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، بعد اقل من سنتين على زواجهما.

وبحسب معلومات "الجديد"، فإن هذا الخبر صحيح، حيث اكدت مصادر لموقعنا ان الانفصال حصل فعلا بين الثنائي، الا انه لم يتم ذكر الأسباب التي أدت الى الانفصال، الا ان ماريتا، التي تزوجت مدنيًا من كميل في 7 حزيران 2023 في أبو ظبي، انهت معاملات الانفصال في جلسة خاصة عقدت في الامارات، وتمّ الانفصال بكل حبّ ورضا واحترام وتفاهم بين الطرفَين دون أي خلافات، وبشكل ودي وبالتراضي، بعدما توصّل الطرفان إلى قناعة بعدم توافقهما كشريكين، رغم ما يجمعهما من مودّة واحترام متبادل.

اقرأ ايضا في فن

تأكيد علاقة توم كروز وآنا دي أرماس.. إليكم التفاصيل
09:33

تأكيد علاقة توم كروز وآنا دي أرماس.. إليكم التفاصيل

أنهت صحيفة "ديلي ميل" البريطاتية التكهنات والجدل الذي أثير، مؤخرًا، حول علاقة النجم توم كروز والنجمة آنا دي أرماس، وأكدت الخبر من خلال تقرير حمل عنوان "توم كروز وآنا الثنائي الجديد في هوليوود".

09:33

تأكيد علاقة توم كروز وآنا دي أرماس.. إليكم التفاصيل

أنهت صحيفة "ديلي ميل" البريطاتية التكهنات والجدل الذي أثير، مؤخرًا، حول علاقة النجم توم كروز والنجمة آنا دي أرماس، وأكدت الخبر من خلال تقرير حمل عنوان "توم كروز وآنا الثنائي الجديد في هوليوود".

كانييه ويست يفقد أعصابه بسبب كيم كارداشيان.. ما القصة؟
09:28

كانييه ويست يفقد أعصابه بسبب كيم كارداشيان.. ما القصة؟

فقد نجم الراب الأميركي كانييه ويست اعصابه، إزاء اتفاقية حضانة أطفاله الأربعة من طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إذ أعرب عن استيائه وإحباطه عبر بث مباشرٍ.

09:28

كانييه ويست يفقد أعصابه بسبب كيم كارداشيان.. ما القصة؟

فقد نجم الراب الأميركي كانييه ويست اعصابه، إزاء اتفاقية حضانة أطفاله الأربعة من طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إذ أعرب عن استيائه وإحباطه عبر بث مباشرٍ.

هند صبري ضمن قائمة "أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم".. وهكذا علقت
09:27

هند صبري ضمن قائمة "أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم".. وهكذا علقت

علقت الفنانة هند صبري على إدراجها ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم، مشوقة الجمهور لمشاركتها في مسلسل جديد يتألف من 10 حلقات، إخراج مريم الأحمدي ويتم عرضه عبر منصة "شاهد".

09:27

هند صبري ضمن قائمة "أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم".. وهكذا علقت

علقت الفنانة هند صبري على إدراجها ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم، مشوقة الجمهور لمشاركتها في مسلسل جديد يتألف من 10 حلقات، إخراج مريم الأحمدي ويتم عرضه عبر منصة "شاهد".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025