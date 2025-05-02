هذا ما فعله كميل ابي خليل في اول خطوة بعد انفصاله عن ماريتا الحلاني

و في التفاصيل، فقد شارك كميل ابي خليل عبر حسابه على تطبيق انستغرام، مقطع فيديو يوثق زيارته إلى سيدة حريصة وكأنه يناشد ربه في ظل الظروف التي يمر بها.

هذا وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، بعد اقل من سنتين على زواجهما.

وبحسب معلومات "الجديد"، فإن هذا الخبر صحيح، حيث اكدت مصادر لموقعنا ان الانفصال حصل فعلا بين الثنائي، الا انه لم يتم ذكر الأسباب التي أدت الى الانفصال، الا ان ماريتا، التي تزوجت مدنيًا من كميل في 7 حزيران 2023 في أبو ظبي، انهت معاملات الانفصال في جلسة خاصة عقدت في الامارات، وتمّ الانفصال بكل حبّ ورضا واحترام وتفاهم بين الطرفَين دون أي خلافات، وبشكل ودي وبالتراضي، بعدما توصّل الطرفان إلى قناعة بعدم توافقهما كشريكين، رغم ما يجمعهما من مودّة واحترام متبادل.