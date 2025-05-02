لمى شريف تعترف بتعرضها للخيانة .. تحدثت عن زواجها واشادت بـ الشامي

كشفت الفنانة اللبنانية لمى شريف عن تعرضها للخيانة وما هو موقفه من الزواج خلال حلولها ضيفة في برنامج cabcelebrity كما أشادت بنجومية الشامي وتحدثت عن علاقتها بالفنان الراحل جورج الراسي.

وفي التفاصيل، قامت كاميرا الجديد بزيارة إلى فيلا الفنانة اللبنانية لمى شريف الفخمة في بعلبك ، وتحدثت لمى خلال المقابلة عن تفاصيل حياتها اليومية في المنزل و معلومات تكشفها لأول مرة عن حياتها الشخصية والفنية، وغيرها من التفاصيل تتابعونها في حلقة جديدة من برنامج Cabcelebrity على قناة الجديد فن عبر يوتيوب.

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